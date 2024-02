Kishida: "Con Meloni un efficace passaggio di consegne alla guida del G7"

EMBED





(Agenzia Vista) Roma, 05 febbraio 2024 "La visita della presidente Meloni è un importante momento per un efficace passaggio di consegne alla guida del G7. Nel vertice di Hiroshima dell'anno scorso abbiamo discusso su due linee: lo stato di diritto e il rafforzamento dei rapporti con i Paesi partner del G7, dimostrando la nostra coesione davanti alle sfide globali" lo ha detto il primo ministro giapponese Fumio Kishida, durante il unto stampa congiunto con Giorgia Meloni, durante le visita di quest'ultima in Giappone. Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev