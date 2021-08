Kamala Harris: "Su evacuazioni da Afghanistan significativi progressi"

(Agenzia Vista) Vietnam, 26 agosto 2021 "La maggiore priorità degli Usa in Afghanistan è "evacuare gli americani, gli afghani che hanno lavorato con noi e quelli a rischio, con precedenza a donne e bambini. Abbiamo fatto significativi progressi a riguardo dal 14 agosto, evacuando oltre 82 mila persone e lavoriamo giorno e notte, sapendo che è rischioso e pericoloso per loro rimanere lì". Lo ha ribadito la vice presidente americana, Kampala Harris, in conferenza stampa dal Vietnam dove è in visita. White House Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev