Jourova: "Il Media Freedom Act garantisce libertà di stampa in tutta l'Ue"

(Agenzia Vista) Roma, 08 marzo 2024 "Abbiamo approvato il provvedimento contro le querele temerarie perché riteniamo che i giornalisti non debanno subire le pressioni di denunce abusive. Ritengo che non si debba abusare della giustizia contro la libertà di espressione in Europa. E poi nel frattempo abbiamo approvato il Media Freedom Act, ispirato dalle minacce concrete alla libertà di stampa che abbiamo visto negli Stati membri. Molti ritenevano che non saremmo riusciti ad approvarlo perché, dicevano, l'Europa non ha nulla a che vedere con l'informazione e abbiamo 27 mercati dell'informazione diversi. e invece talvolta i miracoli avvengono. Abbiamo approvato il Media Freedom Act e adesso la regolamentazione degli Stati membri deve adattarsi a questo regolamento senza scuse né deviazioni" lo ha detto la vicepresidente della Commissione Europea Věra Jourová, intervenendo all'evento "Gli Stati generali dell'informazione visti da Roma", tenutosi a Spazio Europa, la sede della rappresentanza in Italia del Parlamento Europeo. Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev