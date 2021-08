Johnson: "Evacuazione da Afghanistan senza precedenti con operazione Pitting"

EMBED





(Agenzia Vista) Londra, 26 agosto 2021 "L'operazione Pitting sta evacuando persone dall'Afghanistan a un ritmo senza precedenti. Grazie a tutti coloro che sono coinvolti in questa operazione. Continuiamo a fare tutto il possibile per aiutare coloro ai quali abbiamo un debito d'onore". Lo ha detto il primo ministro inglese, Boris Johnson, in un video. Twitter Johnson Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev