Johnson al Parlamento di Kiev: "Ucraina vincerà la guerra e sarà libera"

(Agenzia Vista) Roma, 03 maggio 2022 Putin continua con la sua grottesca e illegale campagna per conquistare e mantenere il controllo del suolo ucraino e i suoi soldati non hanno più la scusa di non sapere cosa stanno facendo. Stanno commettendo crimini di guerra e le loro atrocità emergono ovunque siano costretti a ritirarsi, come abbiamo visto a Bucha, a Irpin a Hostomel e in molti altri luoghi. Nel Regno Unito faremo tutto il possibile per tenere conto di questi crimini di guerra. E in questo momento di incertezza, di continua paura e dubbio sul futuro, ho un messaggio per voi: l’Ucraina vincerà. L’Ucraina sarà libera". Lo ha dichiarato il primo ministro britannico, Boris Johnson, nel suo intervento in collegamento video con la Verkhovna Rada, il Parlamento ucraino. GovUk Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev