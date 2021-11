Jacobs: "Ho lanciato sfida a Bolt perché lo stimo, possiamo fare del bene insieme"

EMBED





(Agenzia Vista) Roma, 22 novembre 2021 Per me Bolt rimane un grandissimo eroe e lo stimo, questa può essere un'occasione per aiutare altre persone". Così Marcell Jacobs parlando della sfida lanciata sui social al collega Usain Bolt per una gara a ruba bandiera con fini benefici. Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev