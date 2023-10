Italia-Mozambico, Meloni: "Maputo collaborerà a stesura del Piano Mattei"

(Agenzia Vista) Maputo, 13 ottobre 2023 Il Mozambico ha garantito all'Italia la sua collaborazione nella stesura del Piano Mattei per l'Africa. Lo ha detto la presidente del Consiglio Giorgia Meloni nel suo intervento alla conferenza congiunta tenuta oggi a Maputo con il presidente del Mozambico Filipe Nyusi. "Non ci sarebbe niente di nuovo se l'Italia lo scrivesse da sola, mentre va stabilito insieme come identificare le priorità e portare avanti insieme una strategia", ha detto Meloni, ricordando che l'appuntamento - rinviato a gennaio per la crisi mediorientale in corso - sarà sostenuto anche dal fondo dell'Italia per il clima, tema che per il governo rimane "molto importante". "Ribadisco che il 70 per cento del nostro fondo clima sarà dedicato all'Africa", con circa 3 miliardi di euro di investimento, ha precisato la premier. Fonte video: Chigi Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev