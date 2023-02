Italia-Francia, Meloni: “Rapporti con Macron non sono compromessi”

(Agenzia Vista) Bruxelles 10 febbraio 2023 “Non c’è stato alcun isolamento dell’Italia, non credo che il tema è che ci siamo isolati perché non siamo d’accordo, questo non ha compromesso i miei rapporti con Macron”. Lo ha dichiarato la Presidente del Consiglio Giorgia Meloni nella conferenza stampa al termine del Consiglio straordinario dell’Unione Europea a Bruxelles su Ucraina, migranti ed economia. / Ebs Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev