Italia-Africa, Meloni: "Siamo partiti dai fatti concreti"

(Agenzia Vista) Roma, 29 gennaio 2024 "Abbiamo raccontato l'idea italiana di una cooperazione da pari a pari, che deve dare mutui benefici e accompagnare la crescita dei paesi partecipanti sul lungo periodo. Non volevamo semplicemente fare filosofia, perchè ci si presenta sempre con grandi idee che poi stentano a diventare fatti concreti. Noi siamo partiti dai fatti concreti". Lo ha detto il presidente del Consiglio Giorgia Meloni nella conferenza stampa conclusiva della Conferenza Italia-Africa al Senato. "Tanti colleghi leader invitati hanno fatto i complimenti al governo per l'organizzazione e contenuti e per la riuscita di un'iniziativa definita un successo", ha osservato. Fonte video Chigi Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev