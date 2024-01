Italia-Africa, Meloni: "Roma può essere ponte, ripartiamo da fondamenta Enrico Mattei"

(Agenzia Vista) Roma, 29 gennaio 2024 "La naturale vocazione dell'Italia" è quella di essere "un ponte tra l'Africa e l'Europa, un ponte che noi italiani abbiamo il vantaggio di poter costruire non partendo da zero ma dalle solide fondamenta che molto tempo fa un grande italiano come Enrico Mattei, fondatore di Eni, ha avuto la lungimiranza di saper immaginare". Lo ha affermato la presidente del Consiglio, Giorgia Meloni, intervenendo in occasione della conferenza Italia-Africa, in corso nell'Aula del Senato. Fonte video Ebs Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev