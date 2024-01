Italia-Africa, La Russa: "Basta indifferenza per le sorti dell'altro"

(Agenzia Vista) Roma, 29 gennaio 2024 "Vi accolgo nell'Aula legislativa del Senato, luogo della rappresentanza, del confronto, del dialogo, della democrazia e della storia della nostra Nazione. Una storia antica e sempre nuova, che segna oggi con la vostra partecipazione l'inizio di un nuovo capitolo nelle relazioni non solo dell'Italia, ma dell'intera Europa verso il continente africano". Lo ha detto il presidente del Senato Ignazio La Russa, nel suo indirizzo di saluto in Senato, dove ha preso il via la conferenza Italia-Africa. "In quest'Aula oggi si realizza l'incontro di culture e pensieri, di Istituzioni ed esperienze, di visioni e speranze, certi che dal reciproco rispetto e dall'amicizia possano svilupparsi coerenti e solidi rapporti -ha sottolineato La Russa- . Siamo accomunati dalla volontà di comprendere: capire in profondità i bisogni e le attese dei nostri popoli e capirci tra noi superando ogni superficiale approssimazione. Capire e capirci, perché non ci sia più indifferenza per le sorti dell'altro". "Ringrazio il presidente del Consiglio Giorgia Meloni, per aver promosso questo incontro e averlo voluto realizzare all'interno di una architettura parlamentare che assume una valenza simbolica. E ringrazio infine, per il tramite del segretario generale Elisabetta Serafin, tutta l'Amministrazione del Senato per l'importante contributo. Autorità, gentili ospiti, signore e signori, l'augurio che vi rivolgo è quello di un lavoro comune e fruttuoso che, sono certo, trasformerà l'utopia in realtà. Grazie", ha aggiunto La Russa. Fonte video Senato Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev