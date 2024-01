Italia-Africa, Faki (UA): "Contro migrazione serve più prosperità"

(Agenzia Vista) Roma, 29 gennaio 2024 "L'Italia è il principale punto di arrivo dei flussi migratori. Con l'Africa l'Italia condivide la preoccupazione di contenere i flussi migratori, la fuga di forza lavoro giovane", ha detto il presidente della Commissione Africana Moussa Faki intervenendo in Senato al Vertice Italia-Africa. Per fermare le migrazioni di massa "c'è una via sola: trasformare in prosperità le aree economicamente depresse dell'Africa". Fonte video Chigi Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev