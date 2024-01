Italia-Africa, Assoumani (Presidente UA): "Cooperazione franca, legami molto forti"

EMBED





(Agenzia Vista) Roma, 29 gennaio 2024 "Questo vertice rappresenta una eccellente opportunità per promuovere sempre di più i legami molto forti che uniscono l'Italia al nostro continente". Lo ha detto Azali Assoumani, presidente dell'Unione Africana, intervenendo al vertice "Italia-Africa". "La nostra è una cooperazione franca e sincera che poggia sul rispetto reciproco e interessi chiari" ha aggiunto " sotto l'egida dell' Italia sono state lanciate molto iniziative e attività, ricordo che in occasione della pandemia l'Italia ha svolto un ruolo attivo nel sostengo ad una ventina di paesi africani". Assoumani ha sottolineato che "l'Italia ha sempre sostenuto gli sforzi dei nostri governi e i nostri partner, i legami che ci uniscono sono storici, grazie agli investimenti italiani in Africa le aziende hanno contribuito all'attività economica del nostro paesi con posti di lavoro, non è un caso se l'Italia compare tra i principali investitori europei in Africa". Fonte video Chigi Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev