Ita, Franco: "Puntiamo arrivare a soluzione per giugno"

(Agenzia Vista) Roma, 10 maggio 2022 "Su Ita puntiamo a chiudere il processo, avere le richieste formulate entro il 23 maggio, valutarle in tempi brevi e per giugno arrivare ad una soluzione, salvo incidenti e sviluppi". Così il ministro dell'Economia Daniele Franco in audizione su Ita. Camera Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev