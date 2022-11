Ita, Ferraris (Fs): “Le Fs vanno ancora in treno, nulla da commentare"

(Agenzia Vista) Roma 25 novembre 2022 Le Fs vanno ancora in treno". Con questa battuta l'ad di Fs Luigi Ferraris ha risposto ai giornalisti che gli chiedevano di commentare le indiscrezioni di stampa su una disponibilità di Fs in cordata con Lufthansa per la privatizzazione di Ita. "Nessun commento su questo, non c'è nulla da commentare" ha aggiunto a margine del Forum della Coldiretti. Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev