Israele, Tajani: Sola via per la pace è soluzione a due Stati

(Agenzia Vista) Roma, 10 ottobre 2023 "La posizione dell'Italia a riguardo è molto chiara restiamo convinti che la sola via per la pace sia una soluzione a due Stati giusta e sostenibile, negoziata direttamente tra le parti, in linea con i parametri stabiliti dal diritto internazionale", le parole del ministro Tajani alla Camera. / WebTv Camera Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev