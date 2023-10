Israele, Meloni: Nessun livello di allerta particolare in Italia

EMBED





(Agenzia Vista) Roma, 13 ottobre 2023 "Non c'è attualmente un livello di allerta particolare in Italia. Una delle primissime cose che abbiamo fatto nel giorno degli attacchi atroci di Hamas è stato proprio quello di rafforzare la sicurezza intanto delle nostre comunità ebraiche", le parole di Giorgia Meloni a margine della visita in Mozambico. / Palazzo Chigi Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev