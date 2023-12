Israele - Hamas, Crosetto: Aprire corridoi per l'assistenza e l'erogazione di aiuti umanitari

(Agenzia Vista) Roma, 06 dicembre 2023 "Per noi è rilevante in questo momento garantire anche la protezione dei civili. Il rapido deterioramento della situazione umanitaria e sanitaria nella Striscia di Gaza impone l'urgente apertura di canali per l'assistenza e per l'erogazione di aiuti umanitari, per l'assistenza sanitaria a tutta la popolazione civile", le parole del ministro Crosetto nel corso dell'informativa sul Medio Oriente alla Camera. / WebTv Camera Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev