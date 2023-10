Israele - Hamas, Borrell: Attenzione ai doppi standard, Mosca osserva

(Agenzia Vista) Lussemburgo, 23 ottobre 2023 "La guerra in Israele e quella in Ucraina hanno diverse radici e conseguenze ma causano egualmente scosse in tutto il mondo. La Russia si sta certamente avvantaggiando di questa situazione. Le accuse di doppi standard c'erano prima della guerra e ora ritornano: dobbiamo essere molto attenti a mostrare la stessa preoccupazione per ogni civile ucciso", le parole di Josep Borrell in Lussemburgo./ Ebs Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev