Israele, Conte: Sospendere anche temporaneamente invio armi. Serve cessate il fuoco

(Agenzia Vista) Roma, 15 novembre 2023 "Occorre un immediato cessate il fuoco. La risposta della politica non può essere il segno della pavidità. Servono fatti, abbiate la forza e la determinazione di sospendere, seppur temporaneamente, le forniture di armi a Israele. I veri patrioti si riconoscono, se onorano la Costituzione, non se si girano dall'altra parte", le parole di Giuseppe Conte in replica al ministro Tajani al Question Time. / WebTv Camera Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev