Israele, Conte: Non ci può essere futuro di sicurezza senza principio "due popoli due Stati"

(Agenzia Vista) Roma, 27 ottobre 2023 "E’ una manifestazione colori politici perchè la pace non ha colori politici. Siamo qui per ribadire che non ci può essere un futuro di sicurezza, pace e prosperità per quella terra martoriata se non mostrando un percorso di dialogo che preveda come esito due popoli e due Stati", le parole di Giuseppe Conte alla manifestazione per la pace a Roma. Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev