Israele, Borrell: Assistiamo a momenti tragici per la storia del Medio Oriente

EMBED





(Agenzia Vista) Oman, 11 ottobre 2023 "Questi giorni sono stati momenti tragici nella storia del Medio Oriente. Ciò che è accaduto da sabato mattina è scioccante per la sofferenza che questo attacco provoca e sta causando a civili innocenti e per l'impatto tragico che avrà sulla possibilità delle persone di vivere fianco a fianco in pace e sicurezza", le parole di Josep Borrell, Alto rappresentante dell'Unione per gli affari esteri e la politica di sicurezza, a Muscat, Oman. / Ebs Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev