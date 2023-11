Israele, Biden: Perdita di ogni vita innocente è una tragedia

(Agenzia Vista) Usa, 02 novembre 2023 "La perdita di ogni vita innocente è una tragedia. Siamo addolorati per quelle morti e continuiamo a piangere per i figli israeliani che sono state brutalmente massacrati dai terroristi di Hamas e continuiamo anche a tenere nei nostri cuori le centinaia di famiglie e persone care, compresi bambini piccoli e nonni anziani, compresi i cittadini americani tenuti in ostaggio", le parole del Presidente Usa Biden durante un discorso a Northfield. / Youtube White House Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev