Isi (ad Anas): "Previste 2mila assunzioni per progettazione e manutenzione delle opere"

EMBED





(Agenzia Vista) Roma, 10 novembre 2023 “Nel nostro piccolo abbiamo 2mila persone che mancano nei piani industriali, le stiamo cercando e facciamo queste telefonate serali in cui litighiamo per ingegneri e tecnici. La vera sfida poi è mantenere queste persone e la possibilità di dare loro una visione: oggi ce l’abbiamo. La nostra sfida è portare dentro 2mila persone e accompagnarle in un percorso che deve essere accattivante e di crescita”, ha spiegato l’amministratore delegato di Anas Isi al XXIII Convegno Nazionale Ance Giovani. “Le opportunità da questo punto di vista ci sono perché è un’azienda che sta crescendo rispetto al passato, nei numeri e nella tipologia di interventi che andiamo a fare. Interventi che andiamo a progettare in modo diverso rispetto al passato grazie a questi giovani che stanno entrando e alle sinergie con il gruppo FS. Stiamo vedendo i primi segnali di questo cambiamento: abbiamo la confidenza di riuscire a vincere questa sfida”. Fonte video Anas Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev