Iran, Tajani: “Polizia morale abolita? Se vera, sarebbe bella notizia”

EMBED





(Agenzia Vista) Roma 5 dicembre 2022 “Abolizione Polizia morale in Iran? Se fosse vero sarebbe un messaggio positivo, bisogna vedere se è la verità, ci sono notizie contrastanti. Noi seguiamo con grande attenzione e preoccupazione quello che succede in Iran, abbiamo firmato un impegno per la libertà della stampa come Governo. Nostro appello ad Iran è che chiuda stagione di violenze”. Lo ha dichiarato il Ministro degli Esteri Antonio Tajani a margine del convegno “La diplomazia giuridica al servizio della pace e della sicurezza internazionale: l’impegno dell’Italia nel contrasto alla corruzione” che si è tenuto alla Farnesina. / Farnesina Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev