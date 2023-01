Iran-Italia, Tajani: "Nessun baratto tra diritti e nucleare, condanna violenze chiara e netta"

(Agenzia Vista) Roma, 12 gennaio 2023 "Non vi è alcun baratto tra diritti e dialogo sul nucleare con l'Iran da parte dell'Italia, sono due cose differenti". Lo ha dichiarato il ministro degli Affari esteri e della Cooperazione internazionale, Antonio Tajani, nell'audizione sulla situazione dei diritti umani in Iran e sui disordini in Brasile davanti alle Commissioni riunite Affari esteri di Camera e Senato, rispondendo a una affermazione della deputata del Partito democratico (Pd), Laura Boldrini, che aveva chiesto di non barattare i diritti umani per il negoziato sul nucleare. Camera Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev