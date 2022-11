Ippica, Lollobrigida: "Settore va reso centrale e ridefinito"

(Agenzia Vista) Roma, 30 novembre 2022 Rendere l'ippica un settore centrale anche nella sua definizione. Io non potevo mai pensare che l'ippica non è uno sport ma è uno spettacolo. Penso che possa essere definito oggi in altra maniera. Un tempo portava allo Stato enormi risorse tramite le scommesse e ha perso competitività in questo campo ma è tempo di proporre una ridefinizione. Anche i 43 ippodromi sul territorio nazionale e i fantini, i driver italiani sono tra migliori al mondo, vanno reinseriti in un tessuto sociale e produttivo e resi centrali". E' una delle linee programmatiche del ministero dell'Agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste illustrate dal ministro Francesco Lollobrigida alle Commissioni di Camera e Senato riunite. Senato Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev