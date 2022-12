Invio di armi in Ucraina, Conte: “Adesso ci sentirete”

(Agenzia Vista) Roma 13 dicembre 2022 “Adesso ci sentirete” Così Giuseppe Conte leader del M5s entrando a Montecitorio per le comunicazioni del Presidente del Consiglio dei ministri in vista della riunione del Consiglio europeo del 15 e 16 dicembre 2022 e le comunicazioni del Ministro della Difesa riguardo al nuovo invio di armi in Ucraini. Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev