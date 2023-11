Intesa Anci-Rcs Sport per rilancio cultura sportiva, Giro d'Italia volano per valorizzare territorio

(Agenzia Vista) Roma, 23 novembre 2023 Una collaborazione strategica nata per valorizzare i territori italiani e la cultura sportiva, soprattutto alla luce di un evento di interesse mondiale come il Giro d'Italia. Queste in estrema sintesi le finalità di un protocollo di intesa sottoscritto da Anci e Rcs Sport e presentato alla Camera. "Si tratta di una collaborazione che produrrà tantissimi effetti positivi sui cittadini e i nostri territori. In questo senso - ha spiegato il vicepresidente vicario Anci e delegato allo Sport e Salute, Roberto Pella- il giro d'Italia potrà ancora una volta fare da volano per rilanciare nel mondo le nostre eccellenze". "Il Giro d'Italia è la corsa ciclistica più dura del mondo nel Paese più bello", ha affermato l'Ad di Rcs Sport Paolo Bellino. "Lavoriamo alla valorizzazione del nostro paese dal 1909 e finora lo abbiamo fatto direttamente, nell'ambito del Giro d'Italia, con ogni singolo comune". Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev