Intelligenza Artificiale, Salvini: "Può servire per controllare accessi sbarchi"

(Agenzia Vista) Milano, 23 ottobre 2023 Intelligenza Artificiale, Salvini: "Può servire per controllare accessi e sbarchi" “L’Intelligenza Artificiale può servire a controllare chi entra e chi esce dal Paese, verificare se chi sbarca ha dei precedenti penali come spacciatore o come delinquente indesiderato. È assolutamente fondamentale", ha spiegato il ministro alle Infrastrutture Salvini nel corso della riunione degli Stati Generali dell'Intelligenza Artificiale a Milano. "Visto che i venti di guerra tornano a soffiare non lontano dal nostro Paese, avere un controllo di quello che di negativo potrebbe accadere al confine del nostro Paese potrebbe fare la differenza". Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev