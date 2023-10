Intelligenza Artificiale, Fontana: "Grande opportunità, ma bisogna stabilire regole"

(Agenzia Vista) Milano, 23 ottobre 2023 "Forse dovremo iniziare a trattare con più attenzione quei temi legati alla regolamentazione dell'utilizzo di questa grande opportunità che è l'Intelligenza Artificiale. Sia per quel che riguarda il trattamento dei dati che per quel che riguarda la privacy se n'è parlato, ma non si sono ancora scritte delle regole chiare e precise", lo ha detto il governatore della Lombardia Fontana nel corso degli Stati Generali dell'Intelligenza Artificiale a Milano. "Credo che questa sia un'ottima occasione per entrare nel merito e iniziare a stabilire quali siano le regole che ci consentiranno di utilizzare questa nuova tecnologia dalle potenzialità ancora inespresse, ma che sicuramente diventeranno grandissime nel nostro futuro", ha concluso. Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev