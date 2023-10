Intelligenza Artificiale, Farina (Ania): Vogliamo essere protagonisti, è rivoluzione

(Agenzia Vista) Roma, 03 ottobre 2023 "Noi vogliamo essere proprio protagonisti, perché ci crediamo molto. Crediamo che sia una rivoluzione, ma le assicurazioni ne potranno beneficiare più di altri proprio per quello che fanno oggi, per la ricchezza di dati che hanno, per la capacità che hanno di gestire i rischi, perché hanno cominciato da subito a capire di che cosa si trattava", le parole della Presidente di Ania Farina a margine dell'Insurance Summit parlando dell'Intelligenza Artificiale. Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev