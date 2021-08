INFOGRAFICA Green Pass obbligatorio, ecco le regole

EMBED





(Agenzia Vista) Roma, 11 agosto 2021 Green pass: ecco le regole Dal 6 agosto il Green pass è obbligatorio per: 1)Consumare al tavolo in bar e ristoranti al chiuso 2) Accedere a musei, mostre, spettacoli ed eventi Dal 1ºsettembre il Green pass sarà obbligatorio anche sui mezzi di trasporto a lunga percorrenza. Servirà su: 1)Treni, pullman il cui percorso attraversi più di due regioni e traghetti extraregionali Green pass e scuole: Dal 1° settembre tutto il personale delle scuole e delle università e tutti gli studenti degli atenei dovranno possedere il Green Pass per poter partecipare alle attività in presenza. Chi può ottenere il Green pass? 1) Vaccinati 2) Guariti dal Covid (il Green pass vale 6 mesi) 3) Tampone negativo (il Green pass vale 48 ore) Dove richiedere il Green pass? 1) Siti dedicati 2) App IO o Immuni 3) Farmacie, medico di base o pediatra Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev