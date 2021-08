INFOGRAFICA - Ecco le regole del Green Pass in vigore dal 1 settembre

(Agenzia Vista) Roma, 26 agosto 2021 Dal 1° settembre si estende l’obbligo del Green Pass a trasporti, scuola e università. Il Green Pass diventa obbligatorio per i voli nazionali. Servirà il pass anche navi e traghetti che effettuano trasporto interregionale. Fanno eccezione i collegamenti nello stretto di Messina. Il Green Pass servirà per tutti i treni ad alta velocità. Il certificato servirà anche per scuole e università, per poter partecipare alle attività in presenza. Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev