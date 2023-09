Inflazione, Urso: "Accolta richiesta sindacati su confronto con Governo, ci aspettiamo proposte"

(Agenzia Vista) Roma, 19 settembre 2023 “Abbiamo accolto la richiesta dei sindacati di un confronto a Palazzo Chigi sulla politica dei redditi, sull’inflazione. Quindi ci aspettiamo che anche loro facciano proposte. Si tratta di un incontro che hanno chiesto al Presidente del Consiglio. Su argomenti di competenza diretta del mio Ministero e lei ha deciso di affidare a me il coordinamento. Noi esporremo quanto fatto per il sostegno al reddito dei lavoratori”, le parole del Ministro delle Imprese e del Made in Italy, Adolfo Urso, a margine di un convegno dal titolo "Le Buone Leggi. Semplificare per far ripartire l'Italia”, preso il Tempio di Adriano a Roma. Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev