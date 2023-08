Indipendenza Ucraina, von der Leyen: Al vostro fianco fino alla libertà

(Agenzia Vista) Bruxelles, 24 agosto 2023 “Oggi voglio portare le mie congratulazioni a tutti voi. La forza dell’Ucraina sta nella forza e nel coraggio delle sue persone. E nella fede in futuro di pace e prosperità in un’Europa unita. Siete un’ispirazione per tutti gli europei. Insieme otterremo una pace duratura”, le parole di Ursula Von Der Leyen, presidente della Commissione Europea, in un videomessaggio condiviso in occasione della giornata dell’indipendenza ucraina. / Immagini Twitter Ursula Von Der Leyen Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev