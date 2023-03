India-Italia, i cartelloni di benvenuto e le bandiere tricolori per omaggiare Meloni a Nuova Delhi

(Agenzia Vista) India, 03 marzo 2023 "Grazie per la sua visita", ecco i cartelloni in strada a Nuova Delhi con una frase in italiano per omaggiare il premier Meloni durante la sua visita in India. Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev