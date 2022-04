Incidente palazzo Pirelli, Fontana: "Ricordo vittime sempre vivo"

(Agenzia Vista) Milano, 20 aprile 2022 "Sono trascorsi vent'anni esatti da quel 18 aprile. Anni in cui non abbiamo smesso di commemorare quanto accaduto, nel nome delle nostre care avvocatesse Annamaria Rapetti e Alessandra Santonocito". Lo ha detto, a Palazzo Pirelli, il presidente della Regione Lombardia, Attilio Fontana, durante la commemorazione del ventesimo anniversario dell'incidente in cui un aereo, il 18 aprile 2002, squarciò la sede della Regione. Lnews Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev