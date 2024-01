Incendio autorimessa a mezzo cammino, ecco le operazioni di spegnimento dei Vigili del Fuoco

(Agenzia Vista) Roma, 2 gennaio 2024 Cinque squadre dei Vigili del fuoco sono intervenuti in zona Mezzocammino, per l'incendio di un'autorimessa interrata. Evacuato un intero edificio adiacente, sono in atto le complesse operazioni di spegnimento per via delle alte temperature presenti nelle zone in fiamme. Coinvolti dall'esplosione di una bombola di GPL due vigili del fuoco. Sul posto inviata una Unità di Comando Locale per la gestione dell'intervento. Courtesy Vigili del Fuoco Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev