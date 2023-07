Incendi, Musumeci: "Nel catanese 15mila utenze senza elettricità"

(Agenzia Vista) Roma, 27 luglio 2023 "Per le criticità relative alle disalimentazioni elettriche attualmente la situazione risulta essere in netto miglioramento rispetto ai giorni scorsi. Risultano oggi disalimentate meno di 15mila utenze concentrate prevalentemente in provincia di Catania, soprattutto nell'area pedemontana etnea". Così Nello Musumeci, ministro per la Protezione Civile e le Politiche del Mare, nel corso dell'informativa urgente del Governo sulle recenti emergenze derivanti da eventi calamitosi eccezionali. Camera Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev