Inaugurata opera “Grande Anima”, Sangiuliano: "Giusto incentivare arte contemporanea”

(Agenzia Vista) Roma 20 Gennaio 2023 "Io penso che un aeroporto come questo, ma anche altri, sia la porta di ingresso della nostra Nazione. Qui transitano milioni di persone che vogliono conoscere l'Italia e l'Italia ha il dovere di mettere al centro la bellezza, come indicato anche nell'articolo 9 della Costituzione. L'arte contemporanea deve essere aiutata e incentivata perché è la prosecuzione della bellezza che noi siamo riusciti a fare". Lo ha detto il Ministro alla Cultura Gennaro Sangiuliano all'inaugurazione dell'opera "Grande anima" by Marcantonio all'aereoporto di Fiumicino. Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev