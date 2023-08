Inaugurata opera "Data art" di Mundys a Fiumicino per sensibilizzare viaggiatori su sostenibilità

(Agenzia Vista) Roma, 04 agosto 2023 Si chiama 'Moving Datà l'installazione interattiva che i passeggeri del Leonardo da Vinci provenienti da tutto il mondo possono attraversare, intrattenendosi in un'esperienza artistica unica prima del volo. Si tratta di un parallelepipedo interattivo che restituisce un'esperienza audiovisiva e immersiva di Data Art che Mundys ha voluto creare e mettere a disposizione dei viaggiatori per comunicare dati e target del Gruppo in termini di sostenibilità, trasformandoli in un'esperienza visiva coinvolgente per i passeggeri. L'autore dell'opera è Davide Asker, artista che, con il suo team Woa Creative Company, ha fuso armoniosamente nell'installazione tecnologia e creatività per accompagnare i visitatori in un'esplorazione del mondo della mobilità, attraverso un percorso composto da quattro fili tematici, Sustainability, Motorways, Airports, Mobility Services. "In Mundys e nelle nostre consociate, non vogliamo fare della sostenibilità a perdere solo per il gusto di parlarne. Mi fa molto piacere che a livello internazionale ci vengano riconosciuti, come realistici e credibili, i nostri obiettivi". Lo ha detto il presidente di Mundys, Giampiero Massolo Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev