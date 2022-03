In Valmalenco mondiali juniores sci e snowboard, Fontana: "Un altro passo verso le Olimpiadi"

(Agenzia Vista) Milano, 21 marzo 2022 "Dopo i successi della Coppa del Mondo di Bormio, la Lombardia torna protagonista negli sport invernali con un evento di caratura internazionale che metterà in risalto le bellezze della Valmalenco. Si tratta di un altro passo che ci avvicina alle olimpiadi invernali Milano-Cortina". Con queste parole il presidente della Regione Lombardia, Attilio Fontana, ha aperto la conferenza stampa di presentazione dei Mondiali juniores di Freestyle e Snowboard, in programma in Valmalenco, dal 25 marzo al 2 aprile. Lnews Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev