Imperatore (Zecca) mostra la Disability card: "Semplificazione per agevolare la vita dei cittadini"

(Agenzia Vista) Roma, 01 dicembre 2021 "La disability card è una semplificazione che agevola la vita dei cittadini, con strumenti comuni come uno smartphone si possono verificare tutti i dati attraverso il Qr code presente sulla carta. La verifica è ancora più semplice per i possessori di carta d'identità elettronica". Così il direttore Sviluppo dell'Istituto poligrafico e Zecca dello Stato, Stefano Imperatori, mostrando il prototipo della Disability Card in conferenza stampa a palazzo Chigi. Palazzo Chigi Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev