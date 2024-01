Immigrazione, Meloni: "Risultati ottenuti non sono soddisfacenti"

EMBED





(Agenzia Vista) Roma, 4 gennaio 2024 “Non ritengo soddisfacenti i risultati ottenuti soprattutto in relazione alla mole di lavoro che ho dedicato a questa materia. Penso che se non avessi dedicato la mole di lavoro che ho dedicato a questa materia le cose sarebbero andate molto peggio: sono soddisfatta ai dati dell’ultima parte dell’anno che dimostrano un calo. So che ci si aspettava di più su questo: sono chiaramente pronta ad assumermene le responsabilità perché la materia con la quale ci confrontiamo è una sfida epocale e chiaramente si possono fare diverse iniziative che ti danno un consenso immediato, ma che non risolvono il problema a distanza”, ha ammesso il presidente del Consiglio Meloni sul tema dell’immigrazione. Fonte Video Chigi Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev