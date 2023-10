Ilva, Urso: "Vogliamo salvaguardare e rilanciare la siderurgia nazionale"

(Agenzia Vista) Roma, 19 ottobre 2023 "Siamo intervenuti sul piano normativo, abbiamo ripristinato quello che è chiamato impropriamente scudo penale, creato un sistema che tutela la produzione di questo sistema siderurgico, abbiamo deliberato affinché sia data la disponibilità piena dell'impianto anche se sotto sequestro. Il tutto per facilitare l'azione dell'impresa. Il nostro impegno è quello di rilanciare e salvaguardare la siderurgia nazionale. Non solo all'Ilva, ma anche a Terni e Piombino" lo ha il ministro delle Imprese e del Made in Italy Adolfo Urso, a margine della conferenza "Un anno di Made in Italy", in cui il ministro ha fatto un bilancio dell'attività del suo ministero nell'ultimo anno. Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev