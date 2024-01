Ilaria Salis, Conte: "I patrioti al Governo non hanno agito in fretta per la nostra connazionale"

(Agenzia Vista) Roma, 30 gennaio 2024 "Il Movimento ha chiesto un'informativa urgente. Abbiamo una nostra connazionale in catene in Ungheria, i nostri patrioti non si sono così dimostrati solerti nei confronti della nostra connazionale. La Meloni è informata ma non parla. Il ministro Lollobrigida non ha visto le immagini e il ministro Tajani dice di non essere stato informato dagli ambasciatori. Ma la notizia era sui giornali già 10 mesi fa" lo ha detto il leader del Movimento 5 Stelle Giuseppe Conte, a margine della presentazione del libro di Roberto Speranza "Perché guariremo", in compagnia dell'autore ed ex ministro della Salute Roberto Speranza e della segretaria del Pd Elly Schlein. Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev