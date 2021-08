Il volo per il rientro degli italiani dall'Afghanistan fa scalo in Pakistan

(Agenzia Vista) Kabul, 16 agosto 2021 Atterraggio per uno scalo in Pakistan per il volo di rientro dall'Afghanistan con a bordo un centinaio tra cittadini italiani, diplomatici, giornalisti e collaboratori afghani dopo la conquista di Kabul da parte dei Talebani. Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev