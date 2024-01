Il viaggio in treno, l'incontro con Zelensky e la visita ai soldati feriti. Il premier Sunak a Kiev

EMBED





(Agenzia Vista) Kiev, 13 gennaio 2024 Ecco il videoriassunto della visita a Kiev di Rishi Sunak, il premier britannico. Prima il viaggio in treno, poi l'incontro con Zelensky assieme al quale ha visitato i soldati feriti in ospedale, e infine l'intervento nel Parlamento ucraino. Sunak ha assicurato ulteriori fondi per finanziare la guerra contro la Russia. Fonte video: 10 Downing Street Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev