Il tradizionale tuffo nel Tevere il primo dell'anno, ma a sorpresa Mr Ok non si tuffa

(Agenzia Vista) Roma, 01 gennaio 2024 Come ogni anno si è tenuto a Roma, il tradizionale tuffo di Mr Ok da Ponte Cavour. Si sono tuffati nell'ordine Simone Carabella, Walter Schirra e Marco Fois. Ultimo era previsto il vero protagonista della giornata, ovvero Mr Ok, al secolo Maurizio Palmulli. Sarebbe stato il suo 36esimo tuffo nel Tevere. Ma a sopresa Mr Ok si è ritirato, a causa di un problema alla schiena. Palmulli è stato comunque salutato da un grande applauso. Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev